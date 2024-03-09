تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-3-2024.. انخفاض 115 جنيها للطن

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-3-2024 في الأسواق المحلية بشكل كبير جدًا، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق المحلية للمستهلك، إذ تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، ليسجل 2185 جنيهًا بانخفاض قيمته 115 جنيهًا للطن، وسجل أدنى سعر له 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع بقيمة 134 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية، إذ شهد الأسبوع الماضي، عديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 9-3-2024 في الأسواق، إذ تُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2185 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1910 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.