ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-3-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-3-2024، ارتفاعا في البنوك، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-3-2024 في البنك الأهلي المصري، 13.66 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-3-2024، في بنك مصر، 13.77 جنيه للبيع، و13.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-3-2024، في بنك القاهرة، 12.61 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-3-2024، في بنك أبوظبي الإسلامي، 13.84 جنيه للبيع، و13.81 جنيه للشراء.