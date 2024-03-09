محافظ مطروح: تشكيل غرفة عمليات وفتح معارض استعدادا لشهر رمضان

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف العمل لاستقبال شهر رمضان، لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية ومواجهة أي مشكلة والعمل على حلها، ورفع جاهزية المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى جميع المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

غرفة عمليات تتلقى شكاوى المواطنين

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن 114 أو 0464933158، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لإنهاء أي مشاكل.

معارض أهلا رمضان

وأضاف أنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، جرى افتتاح معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة ومنها في مدينة مرسى مطروح خلف مديرية التموين وبالمعرض اللوجيستى، ومعارض وشوادر بمدن شرق المحافظة بالضبعة والعلمين وسيدى عبد الرحمن والحمام وافتتاح معارض بمدن غرب بالنجيلة وسيدى براني مع الدفع بقوافل سيارات معارض أهلا رمضان إلى باقي المدن والقرى، لبيع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 وحتي 30%.

تشديد الرقابة على الأسواق

ووجه محافظ مطروح بتشديد الرقابة على الأسواق بهدف سلامة السلع الغذائية من خلال مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى ومجالس المدن والتصدى بكل حسم ومنع أى تجاوزات، وعرض بيان يومى بموقف الأسعار بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وبيان بموقف الحملات التموينية.