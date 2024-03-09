محافظ الجيزة: تقسيم عمل منظومة النظافة خلال رمضان إلى 3 فترات

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه جرى وضع خطة عمل لمنظومة النظافة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان انتظام العمل، مشيرًا إلى أنه يتم رفع حوالي 12 ألف طنًا على مدار اليوم، ومن المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التي يتم رفعها خلال شهر رمضان، ما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة للفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

استعدادات منظومة النظافة

وأشار محافظ الجيزة في بيان، إلى استعدادات منظومة النظافة خلال شهر رمضان تشمل تنظيم العمل على ثلاث فترات على مدار اليوم، تبدأ الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، تليها الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، أما الفترة الثالثة فتبدأ الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية منتصف الليل.

انتظام العمل

واطلع محافظ الجيزة على خطة تواجد العاملين بمجمع القمامة ومحطات مناولة المريوطية وكرداسة والوراق والبراجيل على مدار 24 ساعة، لاستقبال المخلفات التي يتم إلقاءها بالمقالب والمحطات لعدم تأثر منظومة العمل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية من أجهزة المحافظة لانتظام العمل وعدم السماح بأي تقصير، مؤكدًا إثابة العاملين المتميزين والمجتهدين في عملهم.

رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية

وأشار إلى تكليف فرق للنظافة بكل حي للتواجد والمرور الدوري بمحيط المساجد وموائد الرحمن ودور المناسبات لمتابعه حالة النظافة، ورفع أي مخلفات أولا بأول إلى جانب وضع خطة عمل لسيارات الكنس الآلي لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية.

كما أكد مضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لتمهيد وتجريد الطرق ورفع كفاءتها لتحسين حركة سير المواطنين، وعدم السماح بوجود اي بؤر للمخلفات مع متابعه أداء شركات الجمع السكني ومتعهدي النظافة على مستوى المحافظة بالكامل من خلال اجهزة التفتيش والمتابعة والرصد.

وخصصت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل رقم لتلقي شكاوي المواطنين والبلاغات المتعلقة بالنظافة من خلال الرقم 37486984 لتوجيه الحملات وفرق العمل ورفع المخلفات او التعامل مع البلاغات الخاصه بمنظومة النظافة على الفور.