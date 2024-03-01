كرم جبر: علاقاتنا مع الإمارات عميقة.. والأشقاء العرب ساندوا مصر بعد ثورة 30 يونيو

تحدث كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التي انعكست في الاستثمار المشترك في رأس الحكمة والعلاقات الممتدة بين البلدين مستمرة، كاشفًا عن مواقف الشيخ محمد بن زايد وتوجيهه الدعم مصر.

وأوضح «جبر»، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «مانشيت»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي حضر مؤتمر «الحكومات» في أبو ظبي، وأكد أنه بعد إلقاء بيان 30 يونيو تواصل معه ولي عهد الإمارات آنذاك محمد بن زايد ليأتي في زيارة إلى مصر والتقى بالرئيس السيسي في 2014.

محمد بن زايد كان يعي طلبات مصر جيدًا

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يطلب منه شيء، ولكن محمد بن زايد كان يعي طلبات مصر جيدًا، وأمر المراكب الإماراتية المحملة بالبترول والمحروقات لتغيير مسارها وتأتي إلى مصر.

وشدد على أن الرئيس السيسي يؤكد أنه لولا وقوف الأشقاء العرب بجانب مصر والدعم المستمر لكانت مصر لم تصل إلى ما هي فيه من تطور وتنمية.