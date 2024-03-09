عمومية «كُتاب مصر» ترفع سقف علاج الأعضاء إلى 60 ألف جنيه سنويا

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر اجتماعها العادي، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا أن يبدأ بالأمس لعدم اكتمال النصاب، وفي بداية الجلسة أعلن النقيب اكتمال النصاب وصحة الاجتماع.

امتيازات المشروع الصحي

وأرسل أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقرروا الموافقة على القرارات التالية:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق وقراراته بالإجماع.

2- قررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد ميزانية 2023 واعتماد الموازنة لعام 2024 لكل من النقابة وصندوق المعاشات والإعانات.

3- قررت الجمعية الموافقة على التجديد لمراقب الحسابات، وتفويض هيئة المكتب لتحديد نسبة الزيادة.

4 - طرح النقيب عددًا من الامتيازات الآتية في المشروع الصحي، تتضمن:

- رفع سقف العلاج من 40 ألفًا إلى 60 ألف جنيه.

- رفع الحد الأقصى للدواء المزمن إلى 500 جنيه شهريًّا.

- الدواء العادي تحمل 50% بحد أقصى 150 جنيهًا شهريًّا دون حد أقصى لعدد الروشتات في أمراض مختلفة.

- رفع حد علاج الأسنان من 1000 إلى 2000 جنيه والكشف مجانًا خارج سقف العلاج.

وذلك يتطلب رفع قيمة الاشتراك في المشروع الصحي من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.

وافقت الجمعية العمومية على الرؤية التي طرحها رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر للمشروع الصحي، كما وافقت على رفع قيمة الاشتراك السنوي في المشروع الصحي للعضو.

5- وافقت الجمعية على عقد جمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة.

6- وافقت الجمعية على اعتماد قرار مجلس الإدارة بإنشاء متحف الأدباء بمقر النقابة بالقلعة.

7- طالبت الجمعية ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بدعمها لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الثقافة لتقديم كشوف بيانات نسبتي الـ2% و5%.

تجميد الشعب واللجان التي لا تقوم بالنشاط المنوط بها

8 - فوضت الجمعية العمومية النقيب وهيئة المكتب بتغيير أو تجميد الشعب واللجان التي لا تقوم بالنشاط المنوط بها.

9 - قررت الجمعية العمومية رفع مكافأة المستشارين باللجان القانونية إلى 2000 جنيه.

10- قررت الجمعية العمومية رفع مكافأة المستشار المشرف على انتخابات النقابة إلى 2000 جنيه، ورفع مكافأة الجهاز المعاون له إلى 1000 جنيه للموظف المعاون.

11- وافقت الجمعية العمومية على الرؤية التي طرحها النقيب بخصوص انتخابات مجلس الإدارة عام 2026 وأنها ستكون على المقاعد الثلاثين، مع توقيع الأعضاء على إقرار بعلمهم أنه سيتم الاقتراع على إسقاط نصف عدد الأعضاء بعد عامين.

12- كلفت الجمعية العمومية الشاعر والإذاعي زينهم البدوي بمتابعة موضوع طباعة كارنيهات الأعضاء بالمعاش كي تكون جاهزة عند طلب العضو لها.

13- ناشدت الجمعية العمومية؛ أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وأعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية، ورؤساء الشعب واللجان، وأعضاء الشعب ولجان الجمعية العمومية بالالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وفي حال عدم الالتزام سيتم توجيه اللوم لهم.

15- رفضت الجمعية مقترحا بتعديل شرط السنوات الثلاث، أو تقليل عدد كتب الأطفال إلى 5 كتب بدلاً من 10.

16- رفضت الجمعية العمومية مقترحًا بخصوص إلغاء الجوائز لمدة 5 سنوات والاستعاضة عنها بجائزة رسمية.

10- رفضت الجمعية العمومية مقترحًا بإلغاء الرحلات لأعضائها وتوفير المبلغ.

11- رفضت الجمعية أن تتكفل النقابة العامة بدفع الإيجارات للفروع القديمة من خارج ميزانيتها.

كما وجهت الجمعية العمومية الشكر إلى الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة والسادة أعضاء هيئة المكتب على ما يبذلونه من جهد.