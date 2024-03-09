في بث مباشر.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رمضان غدا

أعلنت دار الافتاء المصرية أنها تستطلع هلال رمضان غدا، وستعلن موعد أول أيام رمضان بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التليفزيون المصري، وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية فيس بوك.

استطلاع هلال رمضان

ومن المقرر أن تجري دار الإفتاء استطلاع هلال رمضان في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان، كما ستتولى دار الإفتاء بث استطلاع الهلال وإعلان أول أيام رمضان 2024عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وينقل التليفزيون المصري نتيجة استطلاع الهلال في احتفالية رسمية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.