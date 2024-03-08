الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان الأحد.. اعرف خريطة الدار الدعوية مع بداية الصوم

تستطلع الإفتاء هلال شهر رمضان 1445هـ، الأحد المقبل، بحسب ما أكدته منذ قليل في بيان عبر صفحتها الرسمية، لافتة إلى أنه في حال عدم التحقق من رؤية الهلال بالعين المجردة، يوم استطلاع الهلال في التاسع والعشرين من شعبان الجاري، فيكون الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، مؤكدة أنه إذا تحقق لديها رؤية الهلال وتمكنت من رصده يكون الاثنين هو أول أيام شهر الصيام.

الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان الأحد المقبل

الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 1445هـ، الأحد القادم، الساعة السادسة والنصف مساء، أي بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان، بحسب ما أشارت إليه الدار، موضحة أن استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445هـ، ستنقله الدار في بث مباشر عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينقل التلفزيون المصري نتيجة استطلاع الهلال، والتي تعلنها الإفتاء في احتفال رسمي وشعبي كبير بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

رؤية هلال شهر رمضان 2024

وفي إطار الحديث عن الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان، أشارت الدار إلى خريطة الروحانيات التي تستعد بها لشهر رمضان 2024، لتعين المسلمين على الطاعة، مشيرة إلى أنها ستوفر بيان كيفية استقبال شهر رمضان وإظهار الفرح به، لأنه شعيرة من شعائر الله، نشر بوست يوميا لأحكام وفتاوى الصيام، والأسرة المسلمة في رمضان.

بيان دار الإفتاء المصرية اليوم

واستكمالا للحديث حول الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان، أشار بيان دار الإفتاء المصرية اليوم، إلى أن خريطة الطاعات في رمضان 2024 تتضمن أيضاً برامج خاصة بـ"الصغار في رمضان، ربات البيوت في رمضان، رسالة نور (رسالة يومية)، فتاوى المرضى، فتاوى المرأة، بالإضافة إلى بث قرآن الفجر، وبث قرآن المغرب، التذكير بأفضل الأدعية والتهجد في وقت السَحَر، إلى جانب التذكير يوميًا بأفضل الأعمال في رمضان، ونشر مواعيد الصلاة، بوست لأفضل الأدعية قبل أذان المغرب، ونشر فيديوهات قصيره الخاصة بالصيام".

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

أوضحت الإفتاء بعض الخدمات التي ستقدمها للمسلم على مدار الشهر الكريم، إذ تستعد دار الإفتاء أيضا إلى تقديم جرافيك بمبطلات الصيام "المفطرات"، جرافيك بالأعمال المستحبة في رمضان، التذكير يوميًا بفضل إفطار الصائمين، نشر التاريخ يوميا على الصفحة، التحدث عن فضل الصدقات في هذا الشهر، إلى جانب التحدث عن فضل كظم الغيظ أو أي عمل من أعمال البر ومضاعفة الحسنات في هذا الشهر الفضيل.

أول يوم صلاة تراويح

وفي إطار الرد على متى تحري هلال رمضان 2024؟، والذي حددته الإفتاء بيوم الأحد القادم، أضافت الدار أنها ستقدم للمسلمين ضمن خطتها للشهر الكريم، فضل صلاة التراويح، منشورات عن العادات المتعلقة بهذا الشهر هل هي بدعة أم لا؟، الفوانيس والزينة وغيرها، بالإضافة إلى منشورات عن صلاة التهجد، إلى جانب حياة سيدنا النبي في رمضان، وأدعية بصوت فضيلة المفتي، بالإضافة إلى أدعية بصوت الشيخ الشعراوي.

متى رمضان 2024 فلكيا؟

وبخلاف الحديث عن الافتاء تستطلع هلال شهر رمضان وفقا للمحددات الشرعية، ورداً على متى رمضان 2024 فلكيا؟، ووفقا للحسابات الفلكية يكون الاثنين المقبل هو أول أيام شهر رمضان 2024 بحسب ما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي أشار إلى أن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م (يوم الرؤية)، موضحا أن غرة شهر رمضـان المعظم 1445هـ فلكياً يوم الاثنين 11/3/2024م.