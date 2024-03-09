توزيع 40 ألف طن أسمدة على المزارعين في المنوفية 

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تمت الموافقة على استخراج 28 ترخيص تشغيل لـ «مزارع دواجن وماشية - مراكز ألبان - مناحل - مصانع - محلات أعلاف»، وإجراء 26 معاينات ميدانية لمزارع دواجن وماشية ومصنع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص.

وأشار «التركاوي» إلى أنه تم الانتهاء من توزيع أكثر من 40 ألف طن نترات ويوريا إئتمان بنطاق المحافظة، منذ بداية الصرف للموسم الشتوى فى الأول من أكتوبر 2023 وحتى 9 مارس الجاري، مؤكداً توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وتوزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

تطهير 6 كيلومترات من الترع

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 6 كيلو و150 متر تطهير تعاوني بمراكز بركة السبع، الشهداء، قويسنا، تلا، أشمون، والتي تخدم مساحة 255 فدانًا، فضلا عن المتابعة المستمرة للتطهير بصفة دورية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

ندوات لتوعية المزارعين

ولفت إلى أنه جرى عقد العديد من الندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية، وإستمراراً لتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها فقد تم المرور على مساحة 6000 فدان من الخضر والفاكهة وعلاج 318 فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل الزراعية وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.