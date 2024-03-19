حكم قراءة القرآن للحائض من الجوال في رمضان.. «الإفتاء» تحسم الجدل (فيديو)

كثير من التساؤلات تدور في أذهان السيدات مع حلول شهر رمضان، خاصة كيفية التصرف في أيام الحيض خلال الشهر الكريم، وهل يجوز لهن قراءة القرآن وهن في أيام الحيض أم لا، وترصد السطور التالية إجابة سؤال حكم قراءة القرآن للحائض من الجوال في رمضان.

حكم قراءة القرآن للحائض من الجوال في رمضان

وأوضح الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف، في فيديو عبر قناته على يوتيوب، حكم قراءة القرآن للحائض من الجوال في رمضان، حيث يجوز للسيدة خلال فترة الحيض قراءة القرآن من الموبايل أو الآيباد أو أي وسيلة إلكترونية أخرى وهو جائز شرعا.

قراءة القرآن للحائض من الجوال

وأضاف عبد الرازق خلال حديثه عن حكم قراءة القرآن للحائض من الجوال في رمضان، أنّ بعض العلماء أجازوا مس المصحف لمن تتعلم القرآن أو تُعلِّمه؛ وذلك حال التعلم أو التعليم فقط، وعليه فيجوز للمرأة خلال فترة الحيض أن تقرأ القرآن من الموبايل.

مس المصحف للحائض في رمضان

وفي سياق متصل، ذكرت دار الإفتاء المصرية في حكم قراءة القرآن للحائض من الجوال في رمضان، أنّ الإمام مالك أجاز قراءة القرآن بغير مس المصحف أثناء الدورة الشهرية؛ لكونها معذورة في ذلك، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن، ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف رغبةً في الثواب حتى ولو كان وِرْدًا من القرآن اعتادت عليه يوميًّا.