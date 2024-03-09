5 نصائح صحية للصيام في رمضان.. بينها تقسيم وجبات الطعام 

مع بداية شهر رمضان المُبارك، تبدأ الأسر في إعداد جدول الإفطار والسحور خلال الـ30 يومًا، مع الحرص على التنوع في الوجبات الغذائية وتضمين الحلويات الشهيرة ضمن وجباتهم من كنافة وقطايف وغيرها، ما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات الأكل خلال شهر الكريم، لذا يجب اتباع 5 نصائح صحية للصيام في رمضان، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علم الأغذية بجامعة عين شمس.

5 نصائح صحية للصيام في رمضان

وأضاف الحوفي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه ينبغي الالتزام بعادات غذائية صحية في شهر رمضان، حتى يُمكن للجسم الاستفادة من الصيام، وتحقيق التوازن في هرمونات الجسم فضلًا عن ضبط مستوى السكر في الدم، مشيرًا إلى أبرز 5 نصائح صحية للصيام في رمضان كالآتي:

تناول الطعام بشكل تدريجي

ينبغي أن يبدأ الصائم إفطاره ببعض التمرات وكوب من الماء أو الحليب، حتى يمكن للجسم الاستفادة من الأملاح والفيتامينات الأساسية المفيدة، ومن ثم يبدأ بتناول لقيمات قليلة وبعدها يريح جسده نحو 15 دقيقة، ومن الممكن أن يؤدي خلالها صلاة المغرب ثم يعاود الأكل بشكل معتدل لا يزيد عن حاجته.

تقسيم وجبات الطعام

يُساعد تقسيم الطعام ما بين وجبتي الإفطار والسحور على استفادة الجسم من الفيتامينات والمعادن المهمة، ويتم ذلك من خلال تقسيم وجبة الإفطار إلى ثلث من الخضار والفواكه، وثلث من النشويات ويفضل أنّ تكون من الحبوب الكاملة، وثلث من البروتينات سواء السمك أو اللحوم أو الدجاج.

تجنب المقليات والموالح

ينبغي على الصائم تجنب الطعام المقلي الدسم والمالح قدر الإمكان، خاصة أنّ الطعام المالح يُسبب العطش خلال ساعات الصيام، كما ينبغي تجنب تناول المشروبات الغازية.

تناول وجبة السحور

ينبغي على الصائمين الحرص على تناول وجبة السحور لأنها تُساهم في إمداد الجسم بالطاقة طوال ساعات الصيام، على أن تتضمن كل المكونات الغذائية من البقوليات كالفول والفاكهة والزبادي.

الإكثار من شرب السوائل

يجب الحرص على شرب الماء بكميات معتدلة ما بين وجبتي الإفطار والسحور لتجنب الجفاف والوقاية من الإمساك، مع تجنب تناول المشروبات المحلاة بالكثير من السكر، والمشروبات الغازية.