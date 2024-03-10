انخفاض مفاجئ في أسعار الحديد اليوم الأحد 10-3-2024

شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا بقيمة بلغت 450 جنيهًا، إذ يواصل الطن تراجعه بشكل تدريجي منذ توقيع مصر صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، وهي المرة الثانية التي يتراجع فيها أسعار الحديد بعد انخفاض 7 آلاف جنيه قبل 10 أيام.

يأتي التراجع الأخير الذي حدث اليوم الأحد 10-3-2024 نتيجة استقرار سعر الدولار في البنوك بعد أن أصبح البنك هو المُتحكم الوحيد في تسعير العملات الأجنبية، وفق سياسة الاقتصاد المرن التي اعتمدها البنك المركزي مؤخرًا.

هبوط أسعار الحديد

تنشر«الوطن» أسعار الحديد في مصر السبت 10-3-2024 في المصانع والأسواق، ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز سجل نحو 48 ألفًا و400 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 48 ألفًا و850 جنيهًا.

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفا و600 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي 48 ألفًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و100 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي 47 ألفًا و500 جنيه.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و100 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و330 جنيهًا للطن.

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و100 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و100 جنيه