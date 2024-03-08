7 آلاف جنيه.. انخفاض كبير لأسعار الحديد في مصر و«عز» يسجل أقل من 47 ألفا

سجلت أسعار الحديد في مصر تراجعاً كبيراً، لعدد من الأنواع المختلفة، حيث تتراوح قيمة الانخفاض ما بين 300 جنيه إلى 7 آلاف جنيه لبعض الأنواع.

أسعار الحديد في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الحديد في مصر لمختلف الأنواع، حيث تتراوح أسعار الحديد في مصر ما بين 44 ألفاً و500 جنيه إلى 54 ألف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد بشاي

- تراجع سعر حديد بشاي، حيث انخفض سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل نحو 47 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العشري

- انخفض سعر حديد العشري، بنحو 6 آلاف و500 جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

- انخفض سعر حديد المصريين، بنحو 3 آلاف و420 جنيها، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجارحي

- وتراجع سعر حديد الجارحي، حيث انخفض سعر الطن بنحو 2142 جنيها، ليسجل نحو 45 الفاً و158 جنيها، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العلا

- انخفض سعر حديد العلا، بنحو 300 جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 44 الفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز

- استقر سعر حديد عز اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد السويس للصلب اليوم، وسجل سعر الطن نحو 46 الفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المراكبي اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 53 ألفاً و520 جنيها، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد مصر ستيل اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 45 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الكومي اليوم، وسجل سعر الطن نحو 45 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 45 الفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.