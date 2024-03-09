«أوقاف مطروح»: تجهيز 20 ألف شنطة رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح عن تجهيز 2 طن لحوم وعدد 20 ألف شنطة رمضان، مساهمة من الوزارة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع، تزامنًا مع حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى إدراج عدد من المساجد الكبرى لتقام بها صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن في الليلة الواحدة.

ندوات دينية وملتقى فكري

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إنه جرى وضع خطة الملتقى الفكري الإسلامي لـ28 ليلة في المساجد الكبيرة، بينها مسجد التنعيم، وتنفيذ 8 قوافل دعوية بقصور الثقافة خلال شهر رمضان و9 قوافل دعوية بمراكز الشباب، و105 قوافل دعوية بالمدارس.

فتح مكتبات عامة بالمساجد في رمضان

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه سيتم فتح 3 مكتبات عامة ملحقة بالمساجد أمام الرواد خلال شهر رمضان، وتنفيذ 28 ندوة عصر الثلاثاء من كل أسبوع في المساجد الكبرى بمشاركة مع علماء الأزهر الشريف، مع افتتاح عدد من المساجد الجديدة أو التي جرى رفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.