جامعة بنها تفتح باب التقدم لمنح «براندنبورغ الألمانية» في هندسة المعادن

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فتح باب التقدم لمنح التبادل الطلابي وأعضاء هيئة تدريس بين جامعه بنها وجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس في ألمانيا، في مجال هندسة المعادن والمواد، لمدة ثلاث سنوات، بتمويل من برنامج «ايراسموس» في إطار اتفاقية التبادل العملي بين الجامعتين.

سفر 7 طلاب دراسات عليا

وأشار «الجيزاوي» إلى أن هذه الاتفاقية تسمح بسفر 7 طلاب دراسات عليا لمدة ثلاثة شهور، واثنين مع أعضاء هيئه التدريس، موضحا أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، حيث تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

فرصة جيدة لطلاب الدراسات العليا

وذكر الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الطلاب والتعليم، أن الاتفاقية فرصة جيدة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة لأجراء جزء من العملي بخطة البحث الخاصة بهم خلال الثلاث شهور في جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا، والتي تمتلك قدرات هائلة مما يسهم في تحسين مخرجاتهم البحثية.

وأوضح، أن اقتران اسم جامعة بنها بجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا نجاح في التعاون الدولي المثمر للجامعة، وهذا يؤدي الى تحسين تصنيفها في شتى مقايس التقييمات الدولية للجامعة، مشيرا إلى أنه يمكن التقدم للحصول علي المنح علي الرابط التالي من هنا.

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن مشروع للتبادل العلمي بين الجامعتين يأتي في إطار مشروع التنقل إيراسموس لتوفير منح لطلاب الماجستير والدكتوراه فقط المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها في مجال علوم المواد لطالبين سنويًا

شروط الحصول علي المنح

وأوضح نائب رئيس جامعة بنها، أن المتقدم عليه استيفاء المعايير التالية:

- يجب على الطالب الذي سبق له تسجيل نقطة بحثية أن تكون ذات صلة بموضوع دراسة المنحة

- يجب أن يتمتع مرشح الدكتوراه بسجل منشور قوي، بما في ذلك المنشورات في المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة ومنشور واحد على الأقل مع عامل تأثير، ومفهرس إما في Scopus أو Web of Science.

موعد إعلان الفائزين بالمنح

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 مارس 2024 علي أن ينتهي الاختيار بحلول نهاية شهر أبريل، وبعد ذلك سيتم إبلاغ الطلاب المختارين على الفور ليتمكنوا من بدء عملية التأشيرة

وأضاف أن التقديم والاختيار يكون في مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم حيث يجب على الطالب المختار إعداد السيرة الذاتية الخاصة به، وإعداد خطاب تحفيزي يتضمن الخطوط العريضة للدراسة المقترحة وأهميتها.