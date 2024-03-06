رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي التمريض والتربية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة موسعة اليوم بكليتي التمريض والتربية وعدد من الإدارات داخل الجامعة لمتابعة سير العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، وشيرين شوقى أمين عام جامعة بنها و رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية

إجراءات الكشف للاشتراك في منظومة التأمين

وبدأ رئيس الجامعة جولته بكلية التمريض تفقد خلالها إجراءات الكشف الطبي لمنتسبي الكلية للاشتراك في منظومة التأمين الصحي، مؤكدا اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.

تفقد القاعات والمعامل الدراسية

كما قام «الجيزاوي» بتفقد عدد من القاعات والمعامل الدراسية بالكليتين، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول سير الدراسة بالكلية.

من ناحية أخرى، قام الدكتور ناصر الجيزاوي بتفقد مخازن الجامعة بكفر سعد، وعدد من الإدارات لمتابعة سير العمل بها، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وحسن استغلال الموارد المتاحة بما يخدم المصلحة العامة للجامعة.