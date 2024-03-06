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دراما المتحدة

جامعة بنها ضمن «الفئة الأولى» في تصنيف سيماجو الإسباني 2024

كتب:

حسن صالح
11:19 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
مجلس جامعة بنها

مجلس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة صنفت بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، واحتلت المركز 3917 عالميًا، وبالمركز 11 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 17 على مستوى المؤسسات الأكاديمية والبحثية بمصر. 

أداء البحث ومخرجات الابتكار

وأوضح رئيس جامعة بنها أن تصنيف SCImago يصنف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على شبكة الإنترنت

حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث

وأضاف أن التصنيف يشير البحث إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث للمؤسسة. ويُحسب ترتيب الابتكار بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة التي يتلقاها ناتجها البحثي من البراءات، وأخيرًا، يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات موقع المؤسسة على الويب وعدد الروابط والإشارات من شبكات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن تصنيف سيماجو يستخدم معايير موضوعية ويعتمد في تقاريره على قواعد بيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير كان الوزن النسبي للمؤشرات الرئيسية هي كالتالي، الأداء البحثي ويمثل 50% والابتكار ويمثل 30% والتأثير المجتمعي ويمثل 20٪ من الوزن النسبي للتصنيف ويشترط ان تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات اسكوبس في عام التقييم.

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