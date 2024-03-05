جامعة بنها: برامج للإرشاد الأكاديمي والنفسي للطلاب الوافدين

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب من خلال إكساب الطلاب المعارف والمهارات، والتي تسهم في بناء قدراتهم وتؤهلهم للالتحاق بسوق العمل على كل المستويات، لتناسب وظائف المستقبل.

لقاء مع الطلاب الوافدين من سلطنة عمان

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور ناصر الجيزاوي مع عدد من الطلبة الوافدين بسلطنة عمان، وذلك لمناقشة الاقتراحات التي يقدمها الطلاب حول البرامج الدراسية والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة في الجامعة وكلياتها، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين، من خلال توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء لجامعة بنها وبلدهم في جميع أنحاء العالم.

تقديم خدمات إرشادية للطلاب

ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، إن الجامعة أعدت برنامجا للإرشاد الأكاديمي والنفسي للطلاب الوافدين، بهدف تقديم الخدمة الإرشادية للطلاب، ومساعدة الطلاب في الوصول إلى المعلومات الأكاديمية التي يحتاجونها، والتعرف على الأنظمة المتعلقة بالجانب الأكاديمي في المقررات وما يتصل مباشرة بدراسة الطالب، وتمكين الطلاب من عرض مشاكلهم واستفساراتهم الخاصة في سرية تامة، إضافة الى برنامج الدعم النفسي لتقديم المساعدة للطالب في التكيف مع البيئة الجامعية ومع اقرانهم المصريين داخل الجامعة.