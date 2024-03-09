خريطة مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024.. وجبة درامية مميزة

ساعات قليلة تفصلنا عن الموسم الرمضاني 2024، الذي يشهد منافسة كبيرة بين الأعمال الدرامية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتتنوع بين الدرامي والكوميدي والشعبي والتاريخي، ويظهر بها الفنانون بشكل جديد ومختلف عن المسلسلات التي قدموها من قبل.

وتعرض «قناة الحياة» عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية في ماراثون رمضان 2024 عبر شاشتها، لإرضاء جميع أذواق الجمهور، وفيما يلي خريطة مسلسلات رمضان عبر شاشة قناة الحياة.

مسلسل المعلم

يعد مسلسل المعلم، من أبرز الأعمال التي تعرض حصريًا على قناة الحياة في رمضان المقبل، وتدور أحدثه في شادر السمك والصراعات التي تحدث فيه.

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، أحمد بدير، سهر الصايغ، انتصار، هاجر أحمد، محمود الليثي، محمد العمروسي، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، علاء زينهم، من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ومن أبرز الأعمال على «الحياة»، مسلسل صدفة الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى صدفة، تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر.

يضم مسلسل صدفة في بطولته ريهام حجاج، سلوى خطاب، عصام السقا، ميار الغيطي، نور إيهاب، فراس سعيد، رحاب الجمل، من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أيمن سلامة.

مسلسل مليحة

ويُعرض مسلسل مليحة المكون من 15 حلقة فقط، عبر شاشة قناة الحياة في رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة كانت تعيش في ليبيا بعد أنّ تركت فلسطين، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها.

ويشارك في بطولة مسلسل مليحة، دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، سيرين خاص، تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مسار إجباري

ويُعرض مسلسل مسار إجباري المكون من 15 حلقة فقط، عبر شاشة قناة الحياة في رمضان 2024، وتدور أحداثه حول الشابين «حسن» و«حسين» اللذان يكتشفان سرًا خطيرًا يؤدي إلى تصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

مسلسل مسار إجباري من بطولة عصام عمر، أحمد داش، نور محمود، جوري بكر، صابرين، محسن منصور، بسمة، رشدي الشامي، من إخراج نادين خان، تأليف أمين جمال.