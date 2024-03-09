عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي يضع صالح الشعب في المقام الأول مهما كانت الضغوط

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، يأتي تخليدا وتجسيدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن، والذي تتلاحم فيه تضحيات أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، فهو فرصة لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم، حتى يكتبوا صفحات حافلة بالعطاء والكفاح تقتدي بها أجيال تأتي من بعدهم.

ولفت إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة بالاحتفالية رسالة بما يكن له الشعب المصري من احترام وتقدير خاص لشهداء وطنه والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، وأبنائهم بعدما دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.

مسار الإصلاح والبناء والتنمية معا

واعتبر «العسال» في بيان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتسمت بالمصارحة والمكاشفة المعهودة مع الشعب المصري، والتي أكدت أن الدولة تحركت في مسار الإصلاح والبناء والتنمية معا إذ أن مصر واجهت تحديات ومشاكل عدة نتاج الأزمات العالمية المتعاقبة فكان لها آثار وتأثير علينا، من بينها تبعات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ثم أحداث غزة في شهرها الخامس.

وأوضح أن الرئيس السيسي منذ يومه الأول في الحكم وهو يضع صالح الشعب في المقام الأول مهما كانت الضغوط، رافضا أي تهديد يعرض مصر للخطر، وهو ما كان له ثمن تم دفعه حتى تكون مصر آمنة وسالمة، من بينها أرواح شهدائنا الأبرار الذين أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب وجماعات الشر والتطرف.

الدولة بذلت جهدا لتوفير الاحتياطي النقدي

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس السيسي بشأن قرارات السياسة النقدية والتسعير العادل للجنيه، يبرز ما بذلته الدولة من جهد لتوفير الاحتياطي النقدي اللازم لتنظيم السوق، وهو ما تم من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الإجراءات التي عملت عليها الدولة لإعادة الروح للاقتصاد المصري من جديد وتدوير عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أنها حملت رسائل تؤكد على أهمية الاصطفاف الوطني وإعلاء روح المسئولية لدى الجميع حتى العبور بمصر إلى بر الأمان في ظل التوترات الراهنة، كما أنها أكدت على استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية تحت أي ظرف.