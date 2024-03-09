«كبير الأثريين»: مشروع إحياء القاهرة التاريخية يزيد معدلات السياحة

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية مشروع عظيم، يستهدف مناطق «مسجد الحاكم، باب زويلة، حارة الروم، درب اللبانة، الفسطاط، مسجد الحسين، الأزهر»ويسعى المشروع لتطوير وترميم المباني التراثية بقاهرة، لإعادة الهوية المصرية التاريخية.

القاهرة التاريخية تستحق زيارة طويلة

وأضاف مجدي شاكر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المشروع يهدف لتوحيد مسميات القاهرة «الفاطمية، الخديوية، الإسلامية..» تحت مسمىً واحد وهو القاهرة التاريخية، ما سيعمل على زيادة مدة زيارة السائح، ويسهم في تطوير قطاع السياحة، ويوفر فرص عمل، بجانب توفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن القاهرة التاريخية مدينة تستحق أن تطول مدة الزيارة، لاحتوائها على الكثير من الأثار والمناطق السياحية المتميزة.

الدولة تعمل على جذب السياح

وأشار «شاكر» إلى أن الدولة تقوم بمشروعات عديدة لجذب السياح وتوفير سبل الراحة لهم، وسيعود ذلك بالإيجاب على معدلات السياحة بمصر، حيث ستطول مدة زيارة السائح لتستغرق حوالي أسبوع بدلًا من 3 أيام، مُؤكدًا أن وجود أصحاب الورش والمهن الحرفية بالقاهرة التاريخية مهم للغاية؛ لإنه يعد من الطقوس المهمة بالنسبة للسائح عند زيارة القاهرة لرؤية الصناعات التاريخية كـ «الخيامية، النحاسين، الصاغة..»، مُشيدًا بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الباعة لتنشيط الصناعت التراثية بالقاهرة، مُشيرًا إلى أن الحكومة شددت على ضرورة نقل الورش المضرة بالأثار والبيئة فقط لأماكن أخرى؛ حفاظًا على المنطقة التراثية.

معاملة السائح بطريقة صحيحة

وشدد «شاكر»، أنه على المواطنين الواعين معاملة السائح بشكل جيد، فمن الممكن أن يتسبب سلوك خاطئ مع السائح في الإضرار بمنظومة السياحة كاملةً، وناشد الإعلام بعمل حملات توعوية بكيفية معاملة السائح، حتى يعتاد الناس على وجود ضيف أجنبي ومعاملته بطريقة لائقة، مُقترحًا فكرة طرح استبيانات للسياح، لتعزيز الإيجابيات وللقضاء على السلبيات التي تواجه السياح.

مصر لديها أنواع سياحات متنوعة

وأكد «شاكر» ان لدى مصر مقومات كبيرة لجذب السياحة، فضلًا عن أنواع السياحات المختلفة التي تتمتع بها مصر، كالسياحة «العلاجية، الشاطئية، السفاري والترفيهية».

مُضيفًا أن السياح الأجانب يفضلون السياحة الشتوية بمصر، لاعتدال مناخها وموائمة مناخها، عكس مناخ أوروبا شديد البرودة بفصل الشتاء.