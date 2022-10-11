«التنمية الحضرية»: نواصل العمل بأولى مراحل إعادة إحياء القاهرة التاريخية

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنَّ العمل مازال مستمرًا بالمرحلة الأولى من مشروع «إعادة إحياء القاهرة التاريخية» داخل 5 مناطق، مضيفًا أنَّه تمّ الانتهاء من تطوير عدد من العمارات والمباني السكنية داخل هذه المنطقة، مبينًا أنَّه جار العمل على باقي المباني خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عدد آخر من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا.

تنفيذ المنطقة الحرفية بنسب متقدمة ضمن «إحياء القاهرة التاريخية»

وأضاف «صديق»، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ تنفيذ المنطقة الحرفية بنسب متقدمة استعدادًا لنقل أصحاب الأنشطة غير الملائمة لطبيعة القاهرة التاريخية، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ توفير وحدات السكنية للسكن بها قريبًا من مكان العمل بالمنطقة الحرفية بشمال الحرفيين على مساحة 60 فدانًا بجوار محور جيهان السادات، موضحًا أنَّ مشروع إحياء القاهرة التاريخية لا يعني تطويرًا كاملًا أو تغييرًا في الشكل أو المعمار الخاص بالمنطقة، لكنه يستهدف الحفاظ على النسيج المعماري للمنطقة من خلال إعادة تأهيلها على نفس الطراز.

المرحلة الأولى من مشروع تطوير القاهرة التاريخية تضم 5 مناطق

وأكّد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنَّ الأنشطة التجارية التي ستظل متواجدة داخل القاهرة التاريخية هي الحرف اليدوية والتراثية والنحاسين التي تناسب طبيعة المنطقة، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يضم عدة مراحل، أولها تضم 5 مناطق: «الحسين، وحارة الروم، والحاكم بأمر الله، وباب زويلة، ودرب اللبانة)، مبينًا أنَّه جار العمل على مشروعات أخرى عقب الانتهاء من ملف تطوير المناطق العشوائية.