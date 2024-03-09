من واقع مسلسل حق عرب.. 5 معلومات عن حي المغربلين التاريخي

تضمَّن البرومو التشويقي، الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل حق عرب المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، لقطات ومشاهد تصويرية في حي المغربلين التاريخي، الذي يشهد صراعات الأبطال، على رأسهم أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولي، في إطار دراما شعبية غنية بالحكايات الإنسانية.

معلومات عن حي المغربلين

وروَّجت قناة ON لمشاهد البطل أحمد العوضي في حي المغربلين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما نشرت صورة للفنانة وفاء عامر من أحداث المسلسل، وهي تقول: «أنا صباح الجياش يا بت اللي أدور المغربلين كلها».

في إطار هذا، نستعرض 5 معلومات حول حي المغربلين التاريخي، بحسب البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة:

يتوسط حي المغربلين كلاً من حي السيدة زينب والحسين في منطقة الدرب الأحمر قلب القاهرة الفاطمية.

يُعتبر أكبر متحف إسلامي مفتوح في العالم، لاحتوائه على عدد من الآثار التاريخية.

سُمي شارع المغربلين لشهرته بتجارة الحبوب المعروفة بـ«الغربلة» وتعني تنظيف الغلال أو الحبوب من الشوائب والأتربة.

يشتهر بآثاره التي تعود للدولة الفاطمية وعدد من المساجد الإسلامية مثل زاوية «كتخدا» ومسجد «جاني بك»، ومسجد «قرطبة الذهبي».

شهد حي المغربلين نشأة العديد من الأدباء والفنانين حيث ولد به الأديب يوسف السباعي، والفنان محمود المليجي والقارئ الشيخ محمد رفعت، والمونولوجست محمود شكوكو.

قصة مسلسل حق عرب

يُشار إلى أن أحداث مسلسل حق عرب مسلسل يدور في إطار شعبي مليء بالحكايات والصراعات والرومانسية، ويجسد الفنان أحمد العوضي دور البطل عرب السويركي الذي يقوم بدور عامل في مصنع أخشاب، يُتهم بقضية قتل تدفعه للهرب محاولًا الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

ويشارك الفنان أحمد العوضي في البطولة رياض الخولي ووليد فواز ووفاء عامر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.