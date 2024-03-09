إعلام CIC ينظم ندوة بعنوان «المرأة المصرية أيقونة نجاح»

«المرأة المصرية أيقونة نجاح» عنوان الندوة التي أقامها إعلام CIC في احتفاله السنوي بيوم المرأة يوم الخميس الماضي، إذ استضافت نخبة من النساء المتميزات في عدة مجالات ومنهن الإعلامية جاسمين طه، المذيعة بقناة «DMC» والإعلامية إيمان عز الدين المذيعة بقناة «CBC»، والإعلامية نيفين الجندي المذيعة بالتليفزيون المصري.

وشاركت بالندوة أيضا الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والفنانة والمنتجة يارا جبران، وتحدثن عن مشوار نجاحهن حتى أصبحن أيقونة نجاح، واتفقت جميع الآراء أن السعي والإخلاص والإصرار على النجاح والتميز هو بداية طريق التفوق.

وحضر الاحتفالية الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس الإدارة والدكتورة آمال الغزاوي عميدة إعلام CIC، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات CIC.