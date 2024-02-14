جاسمين طه زكي: لا يجب انتظار عيد الحب لنقول كلاما معسولا كل عام

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي إنه لا يجب أن ننتظر حتى يأتي عيد الحب حتى نقول للآخرين كلاما معسولا، حيث يأتي عيد الحب «من السنة للسنة»، لكن من الممكن أن يكون كل يوم هو عيد للحب بالنسبة لكل شخص.

وأضافت «زكي» خلال مقدمتها لبرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه مع الإعلامية رضوى حسن، والمذاع عبر قناة «دي ام سي»: «لازم نقول لكل اللي حوالينا إن إحنا بنقدرهم وبنحبهم.. وقد إيه هما مهمين في حياتنا».

الحب مش شرط يبقى بين العاشقين فقط

وتابعت: «الحب ده مش شرط يبقى بين العاشقين سواء الزوج والزوجة والشاب وخطيبته.. لكن الحب ممكن يكون بين العيلة والأصدقاء والمفروض يكون الحب حاجة أساسية في حياتنا لأنه مشاعر إنسانية سامية جدا».

يجب الاختيار بعناية

وأكّدت «زكي» أنه يجب علينا الاختيار بعناية، لمَن نعطي مشاعر الحب؟ حتى تكون مشاعر حقيقية وليست مزيفة.