«التضامن»: تمويل 27 ألف مشروع لدعم المرأة اقتصاديا بإجمالي 560 مليون جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، لتعزيز التوسع في ريادة الأعمال ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، ولتحقيق الشمول المالي الذي تصبو الدولة إلى تحقيقه في كافة المواقع والطبقات.

تحفيز طاقات النساء

وأوضحت في تقرير لها، أنه انطلاقاً من رسالة البنك التي تهدف أيضاً لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة، تقرر تدشين مشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي وفي تسويق المنتجات المصرفية للبنك، بما يساهم في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل.

بشرى سارة بشأن التمويلات والقروض من البنك

وقالت نيفين القباج، في تقرير لها، إن البنك يقدم تيسيرات متعددة لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لكافة الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية وتتراوح مدة السداد من سنة حتى 5 سنوات.

ونوهت وزيرة التضامن، إلى أن البنك يهتم اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مؤكدة أن التمويل يأتي في إطار دور البنك المهم لدعم المرأة وتحويلها إلى منتجة بدلاً من متلقية.