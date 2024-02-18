جاسمين طه زكي: «المتحدة» اعتادت على تقديم وجبة درامية تناسب أفراد الأسرة في رمضان

أكدت الإعلامية جاسمين طه زكي، أن الدراما التي تقدم في شهر رمضان تكون متميزة جدًا، موضحة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اعتادت كل عام على تقديم وجبة درامية متميزة دسمة ومتنوعة ومختلفة.

المسلسلات التي تقدمها المتحدة تناسب كل الأذواق

وأوضحت «زكي»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن المسلسلات التي تقدمها المتحدة تناسب كل الأذواق وكل أفراد الأسرة في رمضان، مشددة على أنه يتم تقديم وجبة متنوعة بها مسلسلات درامية وأخرى تاريخية ودراما شعبية التي تتضمن صراعات وجوانب إنسانية مختلفة وجوانب رومانسية.

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة تحاول طول الوقت أن تكون متنوعة ومختلفة ومتميزة في كل ما تقدمه، مشددة على أنه سيتم التركيز خلال حلقات البرنامج عن هذه المسلسلات في رمضان.