«تموين المنوفية»: التحفظ على 5 أطنان أرز مجهولة المصدر في حملات رقابية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، في ضبط عدد من السلع الغذائية مجهولة المصدر، قبل بيعها في السوق السوداء بدون وجه حق، وذلك في حملة مكبرة على مركز قويسنا نتج عنها تحرير محضرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط أرز وسكر

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن تعبئه سلع غذائية قرية الرمالى دائرة مركز شرطة قويسنا، لقيامه بتجميع كمية من السلع الغذائية داخل إحدى المخازن الغير معلن عنها، وقدرها 524 كجم سكر حر – 4.950 طن أرز طعام وذلك لعدم وجود مستندات لتلك السلع المضبوطة وقيامه بإدارة نشاط تعبئه بدون ترخيص، وذلك لبيع تلك الكميه في السوق السوداء والتربح منها دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 2914 لسنة 2024 مركز قويسنا.

ضبط سلع غذائية

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب محل بدال تمويني قرية ميت أبو شيخه دائرة قسم شرطة قويسنا لوجود عجز وقيامه بالتصرف في كميه وقدرها 500 كجم سكر تمويني مدعم - 266 كجم مكرونة مدعمه - 417 زجاجة زيت طعام زنة 800 جم مدعمه، وذلك لبيع تلك الكميه في السوق السوداء والتربح منها دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 2889 لسنة 2024 مركز قويسنا.