بصورة مع طفلة.. المخرج عادل عوض يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

طمأن المخرج عادل عوض جمهوره على حالته الصحية، بعد إصابته بأزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، إذ خضع لعملية جراحية في القلب، وجرى حجزه بغرفة العناية المركزة.

عادل عوض من داخل النادي

ونشر عوض صورة له على صفحته الشخصية «فيسبوك» من داخل أحد النوادي الرياضية، برفقة فتاة صغيرة، وذلك بعد خروجه من المستشفى بعدة أيام ليواصل حياته اليومية بشكل طبيعي، وعلق: «الحمدلله بعد العملية بـ80 ساعة، 1000 مليون شكر لكل الأصدقاء».

تعليق المتابعين والأصدقاء على الصورة

وعلق الأصدقاء والمتابعين على الصورة، إذ توجهوا له بالدعاء بالشفاء العاجل، وجرى تهنئته بالخروج من المستشفى، وعدم المكوث فيها فترة طويلة.

وقال عوض في تصريحات سابقة لـ «الوطن» إنه خضع لعملية جراحية بالقلب، وذلك بسبب انسداد في الشرايين بنسبة 90 إلى 95%، ما جعلته يخضع إلى تركيب 4 دعامات.