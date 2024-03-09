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دراما المتحدة

عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية يوم الشهيد كاشفة وواضحة

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:57 م | السبت 09 مارس 2024
الدكتور محمد صلاح البدري

الدكتور محمد صلاح البدري

هنأ الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

ذكرى يوم الشهيد بمثابة يوم وطني

وأكد البدري في تصريحات له اليوم السبت، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاءت كاشفة وموضحة لما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعوبات وحروب منذ عشرة سنوات، مضيفا: «لولا وجود قيادة سياسية حكيمة حافظت على أمن واستقرار البلاد ما كنا هنا اليوم».

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع تثبيت أركان الدولة، واستعادة مصر لمكانتها التاريخية ودورها المحوري فى المنطقة.

وأكد أن ذكرى يوم الشهيد بمثابة يوم وطني نستلهم منه روح العزة والفداء، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامة الوطن وحماية أراضيه.

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بقلم أحمد الشرقاوي