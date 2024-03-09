قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين حاسمة

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيناء في يوم الشهيد حاسمة وواضحة للداخل والخارج، وهي أن مصر لن تٌفرط في أي شبر في أرضها، ولن تقبل على الإطلاق بخطط التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى أرض سيناء، رغم كافة الضغوط السياسية والاقتصادية التي حاول المٌجتمع الدولي ممارستها على مصر.

سيناء أرض مصرية

وقال «رزق»، إن الرئيس السيسي أكد أن سيناء أرض مصرية ولن تقبل أي ضغوط تستهدف نقل الفلسطينيين إلى سيناء لتحقيق هدف مخطط الاحتلال لإخلاء قطاع غزة من شعبها، مُوضحا أن الرئيس السيسي حريص على حقوق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضهم ويُساعد على ذلك، مُشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا يمكن التفريط في حقوق شعبها ولن تسمح بأي محاولات من قبل المجتمع الغربي لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أرضهم.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن شهداء مصر سواء من الجيش والشرطة رسموا بدمائهم خريطة حدود الوطن، ولم يخشوا فجاعة الموت بل أقدموا بعزيمة وإرادة وطنية خالصة لتبقى راية هذا الوطن عالية في السماء، وضحوا بالغالي والنفيس من أجل تطهير سيناء، والدولة تعمل حاليا على تنميتها وتخصص ميزانيات ضخمة لإقامة مشروعات كبرى فيها، وبالتالي لن تسمح بأي حاول من الأحوال بالتفريط فيها.

الرئيس السيسي حريص على إحياء ذكرى الشهيد

وأوضح «رزق»، أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على إعرابه عن تقديره للمصريين الذين تحملوا الظروف الصعبة التي بدأت منذ جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية حتى حرب غزة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على إحياء ذكرى الشهيد وتكريم أسرهم وأبنائهم تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال، وتقديم أوجه الدعم المعنوي الزاخر بمعاني المحبة والحنان والعطف، خاصة أن السجلات العسكرية تزخر بكثير من أسماء الأبطال التي لن تنساهم الدولة المصرية قيادة وشعبا.