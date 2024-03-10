تفاصيل وظائف جامعة أسوان.. اعرف آخر موعد للتقديم

يستمر التقديم متاحا على الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جامعة أسوان التابعة لوزارة التعليم العالي، حتى آخر الأسبوع.

وتتضمن وظائف جامعة أسوان: «مدير عـام المكتبات، ومدير عـام الحسابات والموازنة، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية، ومدير عام مشروعات البيئة، ومدير عام الشؤون الطبية، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية ومدير عام المدن الجامعية التغذية ومدير عـام رعاية الطلاب».

المستندات المطلوبة

وتتضمن أبرز المستندات المطلوبة: «السيرة الذاتية، والمؤهلات العلمية، وشهادات الدورات الحاصل عليها، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وبيان عن أبرز الإنجازات، وموافقة معتمدة من جهة العمل، وعدد 4 صور شخصية».

التقديم على الوظائف

جامعة أسوان – الإدارة العامة للموارد البشرية – الأمانة الفنية للجنة القيادات – صحاري المبني الإداري من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، ويستمر التقديم حتى الخميس المقبل الموافق 14 مارس الجاري.

ووفقا للإعلان على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات على أن يقدم الطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة مستوفيا الدمغة والمستندات المطلوبة على أن تسلم باليد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من الجامعة أو من خارج الجامعة.