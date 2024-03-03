فتح باب التقديم لوظائف حكومية جديدة.. إليك التخصصات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل الوظائف الجديدة في جامعة المنوفية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا المستندات المطلوبة، وطريقة التقديم وآخر موعد للتقديم.

وصف الوظيفة:

1- مدير عام الإدارة العامة لمكتب أمين الجامعة.

2- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

3- مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

4- مدير عام الادارة العامة للمشروعات البيئية.

المستندات المطلوبة:

- مقترح بتطويرالوحدة أو أحد انشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطويرالأنظمة التي تحكم العمل، وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

- تقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية مرفقًا به بيان حالة وظيفية للمتقدم، ويُوضح به:

القدرات العلمية: «درجات علمية - إجادة لغة أجنبية - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي - الاشتراك في المؤتمرات».

التاريخ الوظيفى: ويشمل على الأخص تقارير تقويم الأداء للمتقدم، «عن آخر 3 تقارير بمرتبة ممتاز» - الإنجازات التي حققها في أثناء حياته الوظيفية - وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها.

- العلاوات التشجيعية.

- الجزاءات إن وجدت.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 7 صورة شخصية.

- تقدم الطلبات بصفة شخصية وعدد الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي).

- الإنجازات والإسهامات.

طريقة التقديم على وظائف جامعة المنوفية:

تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة على النموذج المعد لذلك لدي الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجامعة «بالإدارة العامة لشؤون العاملين بالجامعة».

مواعيد التقديم:

وطبقا للإعلان بوابة الوظائف الحكومية من اليوم 3 مارس وحتى 2 أبريل 2024.