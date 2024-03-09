محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ - حكمدار المديرية، واللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، والعميد شريف سالم، مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد أحمد نعيم، مدير الحماية المدنية، والعقيد محمد مكاوي، رئيس شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

التصدي للتعديات والإشغالات بحرم الشوارع

وأكد المحافظ، على التصدي للتعديات والإشغالات بحرم الشوارع بكل شدة وحزم دون تقاعس أو تهاون، وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، وسهولة التحرك، خاصةً مع قدوم شهر رمضان المبارك، وازدياد حركة المرور.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفر الشيخ الحضري المطور بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، والذي تم إنشاؤه طبقاً للمواصفات الحديثة في تشغيل الأسواق المطورة لاستيعاب أعداد الباعة الجائلين، وتوفير مصدر دخل لهم دون مخالفة القانون، لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع، وتقديم خدمة نوعية من خلال توفير احتياجات المواطنين من «الخضروات، والفاكهة، واللحوم، والأسماك، والبقوليات، والخردوات، والأحذية» وغيرها من احتياجات المواطنين، حيث تم نقل وتسكين الباعة الجائلين، وبدء التشغيل التجريبي لسوق كفر الشيخ المطور، اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ.

إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، باستمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن متابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، والاستماع إليهم، وإيجاد الحلول العاجلة والموضوعية لمشاكلهم، قائلاً: «المواطن هو أساس التنمية ونعمل لتحقيق رضاه، فهو أهم معايير تقييم القيادات التنفيذية».