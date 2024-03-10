دعاء رؤية هلال رمضان.. ردده كما ذكره النبي

الدعاء عند رؤية هلال رمضان من أكثر الأذكار التي يحرص المسلمون على ترديدها في شهر الصيام والعبادة الذي ينتظره المسلمون في شتى بقاع الأرض، ويعد هذا الدعاء من الأدعية المستحبة في الإسلام، ويُظهر الاستعداد والفرح بقدوم شهر الرحمة والغفران.

الدعاء عند رؤية هلال رمضان

وحول الحديث عن الدعاء عند رؤية هلال رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه يستحب أن نردد دعاء رؤية الهلال، الذي ثبت عن النبي الكريم وهو: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

ويتضمن الدعاء تحية للشهر الكريم وتوجيه الشكر والثناء لله على منحه هذه الفرصة للعبادة والتقرب إليه، ويُمكن أن يكون الدعاء بسيطًا مثل «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله» أو أي دعاء آخر يعبر عن الترحيب بشهر رمضان والتضرع إلى الله بالتوفيق والقبول في الصيام والعبادة خلال هذا الشهر المبارك.