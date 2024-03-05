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دراما المتحدة

دعاء رؤية هلال رمضان 2024.. سنة عن النبي الكريم

كتب:

رؤى ممدوح
12:47 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
هلال شهر رمضان - تعبيرية

هلال شهر رمضان - تعبيرية

يعد دعاء رؤية هلال رمضان 2024، من أبرز ما يشغل أذهان قطاع كبير من المسلمين، إذ ورد فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صيغة حديث شريف كان يرددها مع كل رؤية للهلال في كل شهر هجري، وهو ما اتبعه الصحابة وجموع المسلمين، اقتداء بالرسول الكريم.

دعاء رؤية هلال رمضان 2024

وحول دعاء رؤية هلال رمضان 2024، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه يستحب أن نردد دعاء رؤية الهلال، الذي ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

ولفتت الدار عبر موقعها الرسمي، إلى أن النبي كان يُردِّد هذا الدعاء 12 مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه والثبات على الدين، وفي الوقت نفسه، يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أو عاشوراء وغيرها.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 

وكشفت موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نستطلع هلال شهر رمضان 2024، الأحد المقبل بإذن الله».

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بقلم رؤى ممدوح