سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 10-3-2024، استقرارًا ملحوظًا، مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.15 جنيه للشراء، ونحو 13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

لامس سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.14 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنك بركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك بركة اليوم نحو 12.85 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم إلى 13.12 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه في حالة البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.17 جنيه للبيع.