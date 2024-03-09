سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.14 جنيه للشراء، وسجل 13.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 13.12 جنيه للشراء، وسجل 13.21 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.15 جنيه للشراء، وسجل 13.19 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.02 جنيه للشراء ، وسجل 13.19 جنيه للبيع تبعا لبنك التنمية الصناعية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.08 جنيه للشراء، وسجل 13.17 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.12 جنيه للشراء، و سجل 13.17 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.22 جنية للشراء، وسجل 13.25 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.