تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الأهرام في الجيزة

عيَّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بمشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع» بمنطقة شارع الأهرام بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع الأهرام بالاتجاهين بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية، حتى فتحة الدوران أمام مسجد الصباح، اعتبارًا من غد الأحد، بداية من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.