حمزة نمرة يتعاون مع صناع أغنية «رياح الحياة» في تتر مسلسل سر إلهي

يشارك الفنان حمزة نمرة، لأول مرة، في السباق الرمضاني، بأغنية تتر مسلسل «سر إلهي»، بطولة الفنانة روجينا، المكون من 15 حلقة.

حمزة نمرة يتعاون مع صناع أغنية رياح الحياة

وقرر حمزة نمرة التعاون في تتر مسلسل سر إلهي، مع المؤلف محمود فاروق، والموزع كريم عبد الوهاب، بعد نجاحهما الكبير في أغنية «رياح الحياة»، التي نجحت في لفت انتباه العديد من الجمهور في مصر والوطن العربي.

وطرحت أغنية «رياح الحياة» ضمن ألبوم حمزة نمرة الأخير، الذي جاء تحت عنوان «رايق»، وحققت أكثر من 28 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

في سياق آخر، يضع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب، الموسيقى التصويرية لمسلسل «سر إلهى»، بالإضافة إلى مقطوعة موسيقية لتتر النهاية.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي، عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، ومي سليم، ورشا مهدي، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ورنا رئيس، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.