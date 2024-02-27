رمضان 2024.. حمزة نمرة ونوال الكويتية «سنة أولى غناء تترات»

يشارك مجموعة من المطربين هذا العام في تقديم العديد من الأعمال الغنائية على تترات مسلسلات رمضان 2024، حيث تكون هذه التترات أحد عوامل نجاح العمل، كما يوجد بعض المطربين يقدمون تترات المسلسلات في رمضان لأول مره هذا العام.

نوال الكويتية في تتر صيد العقارب

ومن أبرز الفنانين الذين يقدمون تترات المسلسلات في رمضان 2024 الفنانة نوال الكويتية حيث تشارك نوال في غناء تتر مسلسل صيد العقارب هذا العام، والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق وتعتبر هذه المرة الأولى للفنانة نوال في المشاركة في شهر رمضان الكريم والمشاركة في غناء عمل مصري بشكل عام.

ومن أبطال مسلسل صيد العقارب غادة عبدالرازق ومحمد علاء ورياض الخولي وسيمون وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

حمزة نمرة في رمضان 2024

ومن الفنانين الذين يقدمون تترات المسلسلات هذا العام لأول مرة المطرب حمزة نمرة، حيث يعمل على غناء تتر مسلسل سر إلهي بطولة روجينا كما تُعد هذه المرة الأولى لتواجده في شهر رمضان من خلال تقديمه تتر هذا العمل.

ومن أبطال مسلسل سر إلهي روجينا وورنا رئيس ومحمد ثروت ومي سليم وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.