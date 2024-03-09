أسقفية الخدمات العامة: الإعاقة الحقيقية هي منع دمج ذوي الهمم في المجتمع

قال القس الراهب بولس أفامينا، أمين أسقفية الخدمات العامة الاجتماعية والمسكونية بالكنيسة الأرثوذكسية، أن الإعاقة الحقيقية تكمن في منع ذوي الهمم من الاندماج في المجتمع ورفض تقبله.

احترام ذوي الهمم

وأوضح أفامينا، خلال كلمته في احتفالية المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، أن احترام ذوي الهمم أمر حثت عليه كل الأديان، والتي أكدت أن البشر سواسية ولا يجوز التفرقة بينهم، موضحا أن البصيرة الحقيقية ليست القدرة على الرؤية لكنها البصيرة الداخلية للمرء، لذا يجب ألا يكون المواطن معيقا لدمج ذوي الهمم، ولا بد من أن تعمل كل الجهات في المجتمع على دمجهم وتوفير الفرص أمامهم.

تنمية قدرات ذوي الهمم

ولفت أفامينا إلى أنه من المهم الإيمان بقدرات ذوي الهمم والعمل على تنميتها، والتاريخ فيه نماذج مشرفة في هذا الإطار، حيث قال: «الايمان في قدرات طه حسين أدى إلى أن يرى العالم هذا الأديب الكبير، لذا لابد من الإيمان بهم والعمل على تنميتها ليستفيد منها المجتمع».

وثمن أفامينا مبادرة القومي للإعاقة «أسرتي قوتي»، مؤكدا أهمية توعية الأسرة بكيفية التعامل مع الأبناء من ذوي الإعاقة بالشكل السليم.