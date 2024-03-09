ممثل الأزهر: هناك علماء من ذوي الهمم مثلوا إضافة كبيرة إلى العالم

قال الدكتور محمود الهواري، ممثل مشيخة الأزهر الشريف، إن الأسرة لها دور كبير في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن ذوي الإعاقة عبر التاريخ واجهوا شكلا نمطيا كان يٌحدد قدراتهم ولا يٌعطيهم فرصة للتطور أو التقدم.

الإسلام كرّم ذوي الهمم

وأكد ممثل مشيخة الأزهر الشريف، خلال كلماته احتفالية المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، أن من يقرأ التاريخ الإسلامي يعرف أن هناك العديد من العلماء الذين مثلوا إضافة إلى العالم كانوا من ذوي الهمم، وأن الإعاقة ليست في الجسد وإنما هي في القلب والعقل الذي يتخلف ولا يسعى إلى التحضر.

وأوضح محمود الهواري أن الإسلام جاء ليكرم الإنسان بشكل عام، وذوي الهمم بشكل خاص، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي لا يفرق بين شخص وآخر.