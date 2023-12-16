توزيع طن ونصف سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسوهاج.. الكيلو بـ27 جنيها

وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج طن ونصف سكر حر بسعر 27 جنيها وعدة سلع أساسية أخرى بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واستكمالا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

أماكن توزيع السكر الحر بسوهاج

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه تم تكثيف أعمال البيع والتوزيع بعدد من الأماكن بمدينة طهطا، منها منطقة السوق البراني ومنطقة جامع السلام ومنطقة ساحل طهطا.

كما تم توزيع كميات كبيرة من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمجالس القروية بطهطا منها قرية نزلة عماره وقرية نزلة خاطر ونجع مسلم والشيخ حماد بمجلس قروى الصفيحة .

استمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأضاف عوض أنه سوف تشتمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتعاون مع تموين طهطا بتوفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها وكذلك بمختلف الأماكن بمدينة طهطا وساحل طهطا تفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان.