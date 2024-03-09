طلب صادم لشهرزاد في جودر .. كيف رد عليها أبيها عندما أرادت الزواج من شهريار؟

لم يبق أمام شهرزاد حلولاً أخرى، إذ هرب الناس ببانتهن خوفا من أن يقتلهن شهريار، الذي تحول إلى سفاح النساء بسبب خيانة زوجته، وكان طلبها صادما لأبيها الذي يعمل وزيراً للملك، وقالت له «مالي أراك متغيرًا أحامل الهم والأحزان، وقال بعضهم قل لمن يحمل همًا أن همًا لا يدوم.. مثل ما يفنى السرور هكذا تفنى الهموم»، ثم أرفقت حديثها قائلة: «بالله يا أبت زوجني هذا الملك فأما أن أعيش وأمّا أن أكون فداءًا لبنات المسلمين»، وهو الطلب الذي كان صادما لأبيها.

يذكر أنه في مسلسل جودر الذي يعرض خلال شهر رمضان على قنوات «on»، تشارك الفنانة ياسمين رئيس، البطولة مع الفنان ياسر جلال، وتروي حكايات ألف ليلة وليلة.

طلب صادم من شهرزاد

في رواية ألف ليلة وليلة من المجلد الأول لـ«كليلة ودمنة» تأليف الكاتب عبد الله ابن المفقع، طلبت شهرزاد، التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل جودر، من أبيها طلبا صادمًا فهي تعرف حكاية الملك الذي يقتل نساء المدينة بعد الزواج منهن، ولا يمكثن في بيته أكثر من ليلة، وتعلم أيضا أن أبيها وزير شهريار مُكلف بالبحث عن فتاة جديدة يتزوجها الملك ثم يقتلها، لكنه فشل وخاف عقابه ووقتها قالت له: «مالي أراك متغيرًا أحامل الهم والأحزان وقال بعضهم، قل لمن يحمل همًا أن همًا لا يدوم.. مثل ما يفنى السرور هكذا تفنى الهموم»، ثم أرفقت حديثها قائلة: «بالله يا أبت زوجني هذا الملك فأما أن أعيش وأمّا أن أكون فداءًا لبنات المسلمين».

لم يصدق الوزير طلب ابنته، وبدوره كان يجب أن يحذرها من هذه الخطوة قائلا: «أخشى عليك أن يحصل لك ما حصل للحمار والثور مع صاحب الزرع»، ثم روى الحكاية قائلاً: كان هناك مزارعا في الريف يفهم لغة الحيوانات، ويسمع تسامرهم وفي أحد الأيام سمع حديث الثور والحمار وكيف استغل الثور نصيحة الحمار، لكي يرتاح قليلا من العمل، وذهب الحمار بدلا منه حتى تعب، ثم في النهاية بسبب موقف مضحك من الثور ضحك المزارع، وفهمت زوجته أنه يستهين بها.

نصيحة الديك تنقذ المزارع

حكاية الفلاح وزوجته كانت قبل أول حكاية من حكايات شهرزاد لشهريار، التي تعد من حكايات مسلسل جودر بطولة ياسر جلال.

وبالعودة للفلاح وزوجته وعلاقتهم بشهرزاد وشهريار، قال كان سبب رفض المزارع الإفصاح عن سره لزوجته هو أنه بمجرد أن يقول سرا يموت، وأتى بأهل القرية يقسم أمامهم أنه لم يكن يقصدها، ولم يعني زوجته ذلك، ولأنه يحبها قرر الإفصاح عن سره، لكن حديثاً بين الكلب والديك أعاده لرشده، إذ قال الديك: «صاحبنا قليل العقل، لي خمسون زوجة أغضب هذه وأرضي هذه، وهو ماله إلا واحدة ولا يعرف صلاح أمره، فما له أن يأخذ بعض عيدان التوت فيضربها حتى تموت أو تتوب»، وبالفعل سمع المزارع كلام الديك وضرب زوجته حتى أغمى عليها، ثم عادت لوعيها وتابت، وكان هدف الوزير من القصة أن هذا الملك وحاشيته لا يغرنها رضاؤه عنها يوما ما، فهو يسمع لكلام من حوله وقد يضربها أو يضرها.

لم تهتم شهرزاد بالقصة، وقررت الذهاب للملك وفرح شهريار برؤية الفتاة الجميلة التي حصل عليها زوجة، وقبل أن يقرر الملك قتلها استعانت شهرزاد بشقيقتها نيازاد لتكون معهم في سهرتهم تقص عليها الحكاية ويسمعها الملك، ومن هنا تبدأ أولى حكايات ألف ليلة وليلة، التي تعرضها الـ15 حلقة من مسلسل جودر في رمضان.