المطربة السورية لينا شاماميان تغني تتر مسلسل جودر في رمضان

وقع اختيار صناع مسلسل جودر، للفنان ياسر جلال، على المطربة السورية لينا شاماميان لغناء تتر العمل، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل 2024، على قناة «on»، ومنصة «wachit»، وهو المسلسل المأخوذ عن رواية «ألف ليلة وليلة».

أغنية لينا شامام

يانفي مسلسل جودر

وقالت «شاماميان»، في تصريحاتها لبرنامج «التاسعة» على الفضائية المصرية مع الإعلامية شافكي المنيري، إنها شاهدت بعض من حلقات المسلسل ووصفته بـ«العظيم»، وشعرت بأنه يجسد عملا عالميًا في عوالم موازية، لكنه لا زال محافظًا على الطابع الشرقي: «الحقيقة أنني أحب هذا العالم الموازي لأنه يبعدني عن ألم الواقع».

وأكدت أن الأغنية ستكون مُختلفة، بطبقات صوتية تٌشبه هذا الواقع الذي يقدمه المسلسل، وكلمات الأغنية مبنية على الحكايات: «سعيدة باختياري لهذا العمل، لأن عالم هذا المسلسل يشبه عالمي».

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