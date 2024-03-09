علا الشافعي: مسلسل جودر رمضان 2024 جزء من التراث

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس تحرير «اليوم السابع»، إن مسلسل جودر من الأعمال الفنية المميزة التي تعرض خلال شهر رمضان، مشددة على أنه في هذا العمل تظهر الـ «فانتازيا» وهو جزء من التراث.

ياسر جلال يقدم دور مهم في جودر

وأشارت «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أنه من المهم أن تتعرف الأجيال الجديدة على التراث المصري كـ «ألف ليلة وليلة»، والتي كان لها تأثير في وجدان العالم كله، مؤكدة أنهم يراهنون على نجاح جودر للفنان الكبير ياسر جلال، منوهة بأنه يقدم دور مهم والمسلسل تجربة مهمة.

تنوع في مسلسلات المتحدة

وأوضحت أن دراما الشركة المتحدة تحظى بالعديد من العناصر الفنية المتميزة، ومسلسلاتها تتسم بالتنوع بين الأعمال التاريخية والاجتماعية والكوميدية.