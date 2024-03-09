من جودر إلى الحشاشين.. مسلسلات رمضان 2024 تأخذك في رحلة عبر الزمن

يشكل التاريخ مصدر إلهام غني للمسلسلات العربية، ما يظهر جليًا خلال موسم الدراما في رمضان 2024، التي بدون شك ستأخذنا في رحلة عبر الزمن؛ للتعرف على أحداث تاريخية مهمة في مختلف العصور، وذلك ضمن السباق الدرامي الذي يشهد سيلًا من المسلسلات المختلفة، ما بين تاريخي وكوميدي واجتماعي.

مسلسلات من التاريخ في رمضان 2024

مسلسل الحشاشين يأتي على رأس قائمة المسلسلات التاريخية المهمة، التي ينتظر الكثيرون مشاهدتها، خاصة أنه يتحدث عن حقبة مؤثرة وجماعة كان لها تأثير كبير وأثير حولها العديد من علامات الاستفهام، والذي يرجع إلى زمن الدولة الفاطمية، لفك لغز تلك الطائفة الغامضة التي اشتهرت بمهاراتها القتالية ونظامها المُحكم، ويُسلط المسلسل الضوء على صراعهم مع الدولة الفاطمية، وكيف نجحوا في إقامة دولتهم الخاصة في قلعة ألموت.

ياسر جلال يطل من حكايات ألف ليلة وليلة في رمضان 2024

مسلسل «جودر» وهو حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، يحكي عن جودر الذي يجسد شخصيته ياسر جلال، ذلك الصياد المقدام الذي ذاع صيته في حكايات «ألف ليلة وليلة»، يطل علينا أخيرًا في عمل فني يُجسد رحلته المثيرة، خاصة أن تلك الشخصية لم يتناولها الكثيرون أو تحصل على اهتمام في الأعمال السابقة، رغم تأثيره وأهميته.

تبدأ حكاية جودر في الليلة 608 من «ألف ليلة وليلة» وتستمر حتى الليلة 633، وتدور أحداثها حول تاجر ثري يدعى عمر ينجب ثلاثة أطفال هم سالم، جودر وسليم، وتنطلق رحلة البطل بعدما يُجبر على مغادرة منزله بعد تعرضه للظلم من أخويه، ليبدأ رحلة مليئة بالتحديات والمغامرات يواجه خلالها العديد من المخاطر، ولكنه يتمتع بقدر كبير من الذكاء يتعامل معها بشكل محنك، ويستغل كل ذلك في مساعدة الفقراء والمظلومين.