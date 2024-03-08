قصة الملك شهريار وأخيه شاه زمان في جودر.. لماذا يكرهان النساء؟

بصوت رقيق وناعم، تبدأ شهرزاد الحكاية، وهي تضع يدها على قلبها خوفًا من أن يقتلها الملك؛ وبينما تروي قصتها تشوق شهريار كل ليلة الجمهور لمزيد من الروايات.

هكذا بدأ مشوار شهرزاد، مع إمبراطور بلاد الهند والصين، الذي يكره النساء ويتوعدهن بالقتل، لكنها استطاعت أن تشغل بال مولاها بروايات من الخيال.

وما قبل لقاء الجميلة شهرزدا بالملك شهريار هناك أسرارًا لم تنقلها الفوازير ولا يعرفها إلا القليل، نقلتها الكتب النادرة عن شهريار وأخيه شاه زمان؛ منها المجلد الأول من كتاب «كليلة ودمنة» من تأليف الكاتب عبد الله بن المقفع.

ومع اقتراب عرض مسلسل جودر لـ الفنان ياسر جلال على شاشة قناة «on»؛ الذي يعرض حكايات من ألف ليلة وليلة، نستعرض لغز الملك شهريار وأخيه شاه زمان، وسر كرههما للنساء.

لغز الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان

في جودر تروي حلقات المسلسل بطولة الفنان ياسر جلال حكايات من رواية ألف ليلة وليلة؛ التي تحدث عن شهريار الملك الذي يكره النساء، لكن والسبب في هذا الكره كان زوجته، القصة التي يرويها المجلد الأول من كتاب «كليلة ودمنة».

تبدأ حكاية شهريار وشقيقه شاه زمان في جزر الهند والصين بينما كان والدهما صاحب إمبراطورية كبيرة تمتد حدودها لأبعد من البلدين السابقين، امتلك شهريار من الثقافة والفقه وحكم بالعدل بين العباد، فكان أحق بوراثة حكم أبيه؛ وحتى يكون الأب عادل بين أبنائه، جعل ابنه الثاني شاه زمان ملك سمرقند، وهي مدينة قديمة محلها الآن أوزبكستان.

تمر السنوات على الشقيقين اللذين يحكمان بلادهما بالعدل، ويشتاق شهريار لرؤية شقيقه، ويرسل له وزيرًا يستدعيه لرؤيته، وفورًا يلبي شاه زمان الشقيق الأصغر دعوة أخيه، لكنه بعدما خرج من القصر تذكر جوهرة شقيقه، وعاد ليجد زوجته تخونه، ويقرر قتلها، ثم يذهب إلى أخيه شهرزاد وهو حزين بوجه أصفر لا يتناول الطعام.

ما وصل إليه شاه زمان من حالة نفسية صعبة متأثرًا بخيانة زوجته أثر على شقيقه شهريار؛ وطلب منه الذَّهاب معًا لرحلة صيد، لكن شاه زمان رفض وقرر البقاء، لكنه في غياب شقيقه قرر المكوث خارج القصر، لكن لحاجته إلى الذَّهاب لغرفته في قصر أخيه قرر العودة متخفيًا؛ ثمّ كانت المفاجأة الثانية، وهي خيانة زوجة أخيه.

سر كره الشقيقين للنساء

ما وجده شاه زمان من تصرف زوجة شقيقة بالخيانة علنًا، جعله يدرك أنه ليس وحده من تعرض لنفس الجريمة، ونسي موضوع زوجته التي قتلها، وبعد عودة شهريار من رحلة الصيد لاحظ تغيرًا واضحًا في حالة شقيقه، وهنا قرر أن يعترف لأخيه بخيانة زوجته، وذهبا معًا لمكان به بحر مرعب وشجرة ضخمة يعرفان أن هناك جنيًا وتفاجأ بضخامته، والصندوق المرعب الذي يسجن فيه امرأة في غاية الجمال.

كان شهريار يريد من الجني أن يؤكد له حقيقة خيانة زوجته، لكن الرعب الذي رآه، جعله يعود وتأكد بنفسه من خيانتها ثمّ قتل الزوجة وكل نساء القصر، وأي سيدة تدخل قصره، حتى هرب الناس ببناتهن.

لم يبق في جزر الهند والصين مقر حكم شهريار سوى القليل من الناس، أمر الملك وزيره بأن يأتيه ببنت، فخرج الوزير وعاد ولم يجد ما طلبه الملك؛ وكان له ابنتان: شهرزاد الكبرى، ونيازاد الصغرى.

وكانت شهرزاد قد قرأت الكتب والتواريخ المتعلقة بالأمم السابقة وقالت لأبيها: «مالي أراك متغيرًا أحامل الهم والأحزان وقال بعضهم، قل لمن يحمل همًا أن همًا لا يدوم.. مثل ما يفنى السرور هكذا تفنى الهموم»، ثم أرفقت حديثها قائلة: «بالله يا أبت زوجني هذا الملك فأما أن أعيش وأمّا أن أكون فداءًا لبنات المسلمين».

وباقي حكاية شهرزاد التي قررت التضحية تستعرضها روايات ألف ليلة وليلة، وتعرضها أحداث مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، في رمضان 2024.