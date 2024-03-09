إشادات برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد: بعثت برسالة طمأنة

قدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية، خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق اليوم الـ9 من مارس، مؤكداً أن هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن سيظل محفورا في وجدان كل المصريين عنواناً لأشرف معاني التضحية والفداء.

مصر قدمت شهداء عظماء

وعبَّر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر»، عن اعتزازه وتقديره بـ«يوم الشهيد» الذي يأتي كل عام في التاسع من مارس، مستشهداً بما قدمه شهداؤنا الأبرار من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن ورفعته والحفاظ عليه مهما كان الثمن، قائلاً: «مصر قدمت شهداء عظماء منهم الشهيد الراحل عبدالمنعم رياض والشهيد أحمد حمدى، والشهيد إبراهيم الرفاعي وغيرهم الكثير والكثير ممن ضحوا بأروحهم فداءً للوطن، لكل تجسيد لأسمى معانى الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

وأشاد النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له، بكلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال بيوم الشهيد والتي أكد خلالها أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وإنما تضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمنا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها.

رسالة طمأنة من الرئيس لأهل فلسطين

كما أشاد العوضي برسالة الطمأنة التي أرسلها الرئيس السيسي لأهل فلسطين مفادها بأن مصر لن ولم تترككم وستبذل كل الجهود حتي يسود الاستقرار أرضكم وتنعمون بوطنكم ودولتكم المستقلة، فمصر دائما الداعم والسند الأكبر للأشقاء في المحن والأزمات.

لاشين: كلمة الرئيس في يوم الشهيد كشفت تحديات واجهتها مصر منذ سنوات

قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية يوم الشهيد، تضمَّنت العديد من الرسائل المهمة، وكشفت حجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.

واكد «لاشين» في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي، وجَّه رسالة مهمة بحرصه على المشاركة سنويًا في الاحتفال بيوم الشهيد، وتكريم أسر الشهداء تأكيدًا أن مصر لم ولن تنسى شهداء الوطن، والتضحيات التي قدمها أبطال مصر البواسل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومى.

وتوجه بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولأسر الشهداء، وللشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى «يوم الشهيد» الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

كما وجه تحية عميقة من القلب لكل الشهداء الأبطال في يوم الشهيد، مؤكدًا أن ذلك اليوم الذي تستلهم فيه الأجيال الجديدة روح الفداء من قصص وبطولات الشهداء التي سطرها التاريخ بحروف من نور.